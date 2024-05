Gazzetta: "Il terzo incomodo. Milan su Guirassy: vede lo Stoccarda e resta in corsa con Zirkzee e Sesko"

"Il terzo incomodo. Milan su Guirassy: vede lo Stoccarda e resta in corsa con Zirkzee e Sesko": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che rivela che nelle scorse ore ci sarebbe stato un contatto tra il club rossonero e quello tedesco per parlare del centravanti guineano che in questa stagione ha segnato 30 gol in 30 partite.

Guirassy ha una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro, una cifra piuttosto bassa per un numero nove e che quindi fa gol a tanti club oltre al Milan, soprattutto in Premier League. Visto il suo rendimento in questa stagione, il guineano chiede un ingaggio da top.