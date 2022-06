Gazzetta in prima pagina: "Milan insiste per Botman, rinnovo Maldini ormai sicuro"

MilanNews.it

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport odierna spazio in taglio basso per il Milan, tra mercato e questioni societarie. Si legge nel titolo: "Il Milan insiste per Botman, il rinnovo di Maldini ormai è sicuro". Quindi se da una parte, finalmente, dovrebbe essere raggiunto l'accordo tra società e area tecnica con Paolo Maldini e Ricky Massara che saranno ancora al comando; dall'altro si continua a lavorare sugli obiettivi di mercato, in particolare Sven Botman che ormai sta aspettando i rossoneri da mesi.