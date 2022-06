Gazzetta in prima pagina: "Milan, ti porto alle stelle. Parola di Cardinale"

MilanNews.it

La prima pagina della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è largamente dedicata al Milan: in particolare trova spazio la cessione del club ma anche tutte le conseguenze che questa avrà sul mercato, che ora potrà sbloccarsi. La rosea titola: "Parola di Cardinale. Milan, ti porto alle stelle". Nella giornata di ieri il nuovo proprietario rossonero Gerry Cardinale è stato in visita a Casa Milan dove ha visitato il Museo e soprattutto incontrato la dirigenza. Nelle sue prime dichiarazioni da numero uno del club, il fondatore di RedBird ha sottolineato come voglia continuare a vincere e come sia stato caricato dall'entusiasmo dei tifosi per la vittoria dello Scudetto. Viene riportato anche un altro titoletto inerente al calciomercato: "C'è l'intesa con Maldini: ora Zaniolo e altri due big".