Gazzetta in prima pagina: "RedBird parte con Origi. Carta Rebic per Zaniolo"

MilanNews.it

Il mercato ha ormai preso il sopravvento sulle prime pagine dei quotidiani. La Gazzetta dello Sport fa il punto, in taglio laterale, sul mercato del Milan annunciando il primo colpo dell'estate rossonera: "RedBird parte con Origi". Il calciatore belga in scadenza con il Liverpool ha trovato l'accordo con la dirigenza rossonera già da tempo ma aspettava solamente che venisse chiarita la situazione societaria. Nel sottotitolo spazio anche a un'altra trattativa che potrebbe infiammarsi: "La carta Rebic per Zaniolo". Secondo la rosea, dunque, dopo aver provato a offrire Saelemaekers, il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto Ante Rebic per arrivare a Nicolò Zaniolo. In taglio centrale spazio anche per Sandro Tonali e il suo ruolo in Nazionale: "Mancini, qui si rifà l'Italia intera. Guida Tonali".