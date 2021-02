Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan è in standby. La proposta di 4 milioni che la dirigenza ha fatto al turno, non soddisfa il giocatore, che ne chiede oltre 5 e con i soliti bonus in mezzo. La situazione, però, non è compromessa. Calhanoglu ha detto no alla Premier e resterebbe volentieri in Italia, al Milan.