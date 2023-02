Gazzetta - Infortunati Milan: nuovi esami nelle prossime 48 ore a Maignan, Tomori e Bennacer

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, nelle prossime 48 ore il Milan farà nuovi esami ai suoi infortunati per capire come procede il recupero di Maignan, Tomori e Bennacer. Tutti e tre spingono per esserci tra una settimana contro il Tottenham in Champions League, ma non sarà semplice. Il difensore inglese è tra i tre quello che ha più chance di rientrare.