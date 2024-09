Gazzetta: "Inter-Milan si vince così. Lautaro da scatenare, Morata per aprire spazi"

"Inter-Milan si vince così. Lautaro da scatenare, Morata per aprire spazi": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza il derby di domani sera. Da una parte c'è Simone Inzaghi che punterà come sempre sulle corsie esterne ed ancora è in attesa del primo gol stagionale di Lautaro Martinez.

In casa rossonera la situazione è piuttosto delicata dopo un inizio di stagione piuttosto complicato. Fonseca è in bilico e si gioca la panchina del Diavolo in questa partita. Il portoghese spera di ricevere una mano importante dai suoi big, tra cui anche Alvaro Morata che con i suoi movimenti dovrà favorire gli inserimenti di Pulisic e Leao.