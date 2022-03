Gazzetta - Intesa con Origi, ma servono italiani: il Milan non molla Scamacca

MilanNews.it

Il Milan non molla la presa su Scamacca. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno già raggiunto l'intesa con un altro centravanti, il belga Divock Origi, in scadenza di contratto con il Liverpool. La soluzione è convincente e conveniente, ma nei piani milanisti - osserva la rosea - c’è il problema della soglia degli italiani in rosa. Ecco perché la pista Scamacca resta assolutamente valida.