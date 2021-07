Gazzetta: "Isco, la volta buona. Lo stesso talento, ma il prezzo cala. E il Milan ci crede"

"Isco, la volta buona. Lo stesso talento, ma il prezzo cala. E il Milan ci crede": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che già più volte in passato i rossoneri hanno cercato il trequartista del Real Madrid, ma costava troppo e così l'affare non è mai andato in porta. Ora le cose però sono cambiate visto che il prezzo del suo cartellino è sceso molto: 20 milioni di euro.