Gazzetta: "Jimenez verso la conferma. In attesa di Vos: lo manda Leao"

"Jimenez verso la conferma. In attesa di Vos: lo manda Leao": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce che venerdì sera sul campo del Verona Paulo Fonseca dovrebbe confermare Alex Jimenez dal primo minuto come terzino sinistro al posto di Theo Hernandez che partirà nuovamente dalla panchina. Il giovane spagnolo ha già fatto bene qualche giorno fa contro il Genoa e per questo il portoghese vuole puntare ancora su di lui sulla corsia mancina.

Fonseca ha già fatto esordire in stagione diversi giovanissimi e il prossimo potrebbe essere Silvano Vos, centrocampista classe 2005 del Milan Futuro arrivato in estate dall'Ajax. Viste le tante assenze per infortunio in mezzo al campo, l'olandese, che ieri è stato chiamato "fratello" da Rafael Leao in una storia su Instagram, potrebbe essere molto utile anche per la prima squadra.