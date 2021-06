Gazzetta - Kessie all'Olimpiade: il Milan non pone vincoli ai propri giocatori

Franck Kessie parteciperà da fuoriquota alle Olimpiadi con la sua Costa d’Avorio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore è stato tempestivo nell’informare il Milan, che non avrebbe mai impedito la sua partecipazione ai Giochi. Un atto di cortesia da parte del club, che non pone vincoli ai propri giocatori. Diverso se ci fossero stati problemi fisici da monitorare a Milanello, ma non è questo il caso.