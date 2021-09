Gazzetta: "Kessie si riprende il centrocampo. Ma il suo futuro è sempre incerto"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Kessie si riprende il centrocampo. Ma il suo futuro è sempre incerto". Il centrocampista ivoriano ha recuperato dal problema muscolare e sarà pronto per la Lazio. Intanto, in casa rossonera continua a tenere banco il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2022: nelle ultime ore si è sparsa la voce di un'offerta del PSG per gennaio, ma al momento non arrivano conferme su questa indiscrezione. Il suo futuro al Milan resta però comunque molto incerto.