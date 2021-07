Gazzetta - Kessie vuole restare al Milan ma con un ingaggio alla Ibra

La Premier League, con il Liverpool in testa, continua a tentare Kessie, ma l'ivoriano sinora ha dimostrato di voler restare al Milan. Franck, però, come riporta La Gazzetta dello Sport, si aspetta un ingaggio "alla Ibrahimovic", ovvero da 7 milioni a stagione. La soluzione potrebbe essere un rinnovo del contratto a medio termine: non i cinque anni programmati in prima battuta, ma un prolungamento sino al 2024.