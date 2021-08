Gazzetta - L'analisi delle avversarie del Milan: il Porto è una squadra compatta e capace di grandi imprese

La Gazzetta in edicola quest'oggi fa una precisa analisi della avversarie del Milan in Champions. Riguardo al Porto, la Rosa descrive la squadra di Conceiçao come una formazione molto compatta e capace di grandi imprese. I portoghesi sul mercato hanno perso Marega ma hanno aggiunto il brasiliano Pepe. e Wendell La formazione titolare, basata su un 4-4-2 rapido e fisico, prevede Diogo Costa in porta, Joao Mario, Mbemba, Pepe e Wendell in difesa mentre nel centrocampo a quattro spazio a Otavio, Sergio Oliveira, Uribe e Luis Diaz. In attacco, invece, spazio allo spagnolo Toni Martinez e Taremi.