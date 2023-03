Gazzetta: "La Champions decide tutto. Milan in crisi: Pioli-Maldini, il futuro è a rischio"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La Champions decide tutto. Milan in crisi: Pioli-Maldini, il futuro è a rischio": titola così quetsa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i milioni della Champions League sono fondamentali per il Diavolo e dunque arrivare tra le prime quattro in Serie A diventa fondamentale. Senza la qualificazione alla prossima Champions nessuno è al sicuro, compresi l'allenatore e il direttore tecnico.