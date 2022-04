Gazzetta: "La tana del diavolo. Stadio nuovo, tutto rossonero"

MilanNews.it

La questione dello stadio nuovo a Milano è sicuramente una delle più discusse degli ultimi mesi e, ciononostante, ancora non si è arrivati a una conclusione. Il probabile insediamento del fondo arabo in via Aldo Rossi ha aperto nuovi orizzonti. Per alcuni il progetto andrà avanti con Milan e Inter a braccetto; per altri no, come per la Gazzetta dello Sport che titola: "La tana del diavolo. Stadio nuovo, tutto rossonero e con la capienza di San Siro". Secondo la rosea, infatti, nel progetto di Alardhi ci sarebbe sicuramente l'intento di un nuovo stadio ma che questo sia solo rossonero, in modo tale che il tifoso possa vivere un'esperienza unica il giorno della partita. Inoltre, ci sarebbe anche la questione della capienza: il progetto della "Cattedrale" presentato al Comune di Milano prevede una capacità di 60.000 posti, 15.000 in meno rispetto a San Siro. Secondo quanto riporta la Gazzetta Alardhi non è intenzionato a perderli.