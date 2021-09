Gazzetta: "Le invenzioni di Pioli e i nuovi intoccabili del Milan"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio al Milan. Pioli ha dimostrato di saper misurare i tempi di maturazione e di sbagliare poco quando inserisce un ragazzo come accaduto con Leao, che sta trovando un po' di continuità alla terza stagione in rossonero, e come sta succedendo con Daniel Maldini. Il tecnico del Diavolo ha capito anche che i due nuovi intoccabili, Brahim Diaz e Rafael Leao, avevano bisogno di un po' di riposo, ma anche che Kalulu è il cambio naturale di Calabria e Florenzi di Saelemaekers, altro giocatore cresciuto tantissimo con Pioli. I ventenni del Milan sono migliorati tatticamente e anche come personalità, ma la prossima scommessa è Pietro Pellegri. Portare anche l'ex Monaco al livello degli altri è la nuova sfida dell'allenatore rossonero.