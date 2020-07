L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Leao e Paquetà, per l’Europa il Diavolo ha due armi in più". I due giovani rossoneri sono in crescita e nelle ultime partite sono entrati in campo con l'atteggiamento giusto. Pioli dovrà sfruttare anche la loro qualità in questo finale di stagione se vorrà conquistare un posto in Europa.