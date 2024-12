Gazzetta: "Leao, fai la stella. Milan d'Europa, Rafa all'attacco. Ora i playoff, poi..."

"Leao, fai la stella. Milan d'Europa, Rafa all'attacco. Ora i playoff, poi...": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che scrive stasera contro la Stella Rossa a guidare la formazione milanista ci sarà ancora una volta Rafael Leao che dovrà trascinare i compagni verso una vittoria che sarebbe molto importante per la classifica del Diavolo in Champions League.

Vincendo stasera e poi le ultime due sfide contro Girona e Dinamo Zagabria, il Milan chiuderebbe la fase campionato tra le prime otto della classifica e così si qualificherebbe direttamente agli ottavi senza dover giocare i playoff. "Obiettivo top 8 in Champions? Penso che la cosa più importante sia vincere la prossima, ma non posso dire che non pensiamo a questa possibilità. Ma se non vinciamo la prossima sarà difficile. Pensiamo alla prossima e poi penseremo alle altre" le parole di ieri in conferenza stampa di Paulo Fonseca.