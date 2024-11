Gazzetta: "Leao il vero Diavolo. Super novembre, Rafa irrinunciabile e il Milan se lo gode"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Leao il vero Diavolo. Super novembre, Rafa irrinunciabile e il Milan se lo gode". Dopo un mese di ottobre non semplice e alcune panchine consecutive, l'attaccante portoghese ha ripreso in mano il Diavolo e nelle ultime settimane è tornato ad essere decisivo come nelle scorse stagioni.

La svolta è arrivata a Madrid nella vittoria per 3-1 in casa del Real: Leao non ha segnato, ma è stato determinante con un assist e una grande prestazioni. Poi è arrivata la doppietta di Cagliari e martedì in Champions League contro lo Slovan Bratislava il suo ingresso ad inizio secondo tempo è stato decisivo (ha segnato la seconda rete milanista nel 2-3 finale).