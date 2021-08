Gazzetta - Leao in ritardo: parte bene, poi sparisce

Come riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, per Rafael Leao è stato un match a due volti quello contro il Panathinaikos: ottimo inizio di gara per il portoghese, poi sparisce nella fase difensiva. La catena di sinistra, con Theo Herandez, potenzialmente potrebbe essere devastante, ma i movimenti del portoghese poco fluidi non aiutano.