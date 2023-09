Gazzetta - Leao non voleva ritirare il premio di Mvp: costretto dal protocollo

La Uefa ha premiato Rafael Leao come migliore in campo della sfida di Champions League contro il Newcastle. La scelta ha sorpreso un po' tutti e, a quanto pare, Leao stesso che avrebbe preferito non ritirare un riconoscimento che lui stesso pensava di non meritare. Eppure i protocolli della federazione europea lo hanno costretto a ritirare il premio con tanto di cerimonia breve e fotografie di rito. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.