Gazzetta: "Leao per forza. Se manca lui, il Milan va ko. Ora il rinnovo: Rafa ha fretta"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Leao per forza. Se manca lui, il Milan va ko. Ora il rinnovo: Rafa ha fretta": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che senza il portoghese in campo la squadra rossonera fa meno punti. I prossimi mesi saranno poi decisivi anche per il suo futuro: il giocatore, su cui c'è sempre il forte pressing del Chelsea, ha fretta di firmare un nuovo contratto, il Milan resta la sua prima opzione, ma per ora l'accordo resta lontano.