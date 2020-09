Gazzetta: "Leao si confessa su Twitter: positivo al Coronavirus"

Mistero svelato: Leao è positivo al Coronavirus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è stato lo stesso portoghese a confessarlo su Twitter. In un dialogo con un amico, che lo prendeva in giro per l’apparizione in un video musicale, Rafa ha replicato: "Colpa della quarantena". Il Milan ha rispettato i protocolli sanitari e seguito le indicazioni del giocatore nel rispetto della privacy, per questo la positività non è stata comunicata. Leao sta bene, è completamente asintomatico ed è in attesa di sottoporsi al doppio tampone. Il giocatore spera di poter tornare disponibile tra fine mese e inizio ottobre: per Pioli è un’assenza che pesa.