Gazzetta - Leao, terza panchina di fila in Serie A: il problema è l’intensità in fase difensiva

Salvo clamorose novità nella giornata di oggi, Rafael Leao inizierà dalla panchina anche questa sera la sfida in casa del Monza. Si tratta della terza esclusione di fila in Serie A dai titolari dell'attaccante portoghese dopo quelle contro Udinese e Napoli. Quali motivi ci sono dietro a questa scelta di Paulo Fonseca?

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero e il suo staff non contestano una mancanza di impegno a Leao, ma il problema è l’intensità che il portoghese esprime in fase difensiva che è minore rispetto a quella dei compagni. Ecco perchè gli viene preferito Noah Okafor, il quale interpreta le due fasi con più continuità. Se Leao vuole tornare ad essere titolare, deve dunque soddisfare le richieste del connazionale.