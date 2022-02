Gazzetta: "Leao tifoso a Seregno. E sorride sul rinnovo...".

"Leao tifoso a Seregno. E sorride sul rinnovo...": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri pomeriggio il portoghese era sugli spalti dello stadio Ferruccio di Seregno per seguire la partita del suo amico Zé Gomes, ex compagno di squadra ai tempi dello Sporting Lisbona e delle nazionali giovanili. Qualche tifoso milanista presente anche lui sulle tribune gli ha chiesto del rinnovo con il Milan e lui ha sorriso e annuito, confermando di fatto che la trattativa per il prolungamento del suo contratto con i rossoneri è ormai in fase di definizione.