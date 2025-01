Gazzetta - Lite Conceiçao-Calabria: per il club è stato solo un malinteso, niente multa al giocatore

In casa rossonera continua a tenere banco la lite tra Sergio Conceiçao e Davide Calabria al termine di Milan-Parma, anche se per il club si è trattato solo di un malinteso. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che aggiunge che la società di via Aldo Rossi ha deciso di non multare il terzino e dunque caso chiuso. Questo il pensiero di Zlatan Ibrahimovic sull'episodio: "E' una situazione con grande adrenalina. Erano due vincenti che hanno fatto quello che hanno fatto. A me è successo spesso una cosa del genere.

E' già tutto risolto, prima ancora di entrare nello spogliatoio. Cose del genere mi sono successe ovunque, tutti vogliono vincere. Come mi ha insegnato Capello, sono cose che possono fare bene alla squadra. Il mister lavora con grande emozione, così come Calabria. Certe cose è meglio che succedano piuttosto che no, dimostrano che ci tengono. Sono cose che succedono, da fuori possono essere brutte, ma l'importante è aver risolto tutto subito dopo la partita".