Gazzetta - Lo Stoccarda è in Italia e ha contattato il Milan: sul tavolo c'è Guirassy

Secondo quanto riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, lo Stoccarda è in Italia e ne ha approfittato per contattare il Milan, con il quale ha parlato di Serhou Guirassy, attaccante guineano che in questa stagione ha segnato 30 gol in 30 partite tra Bundesliga e Coppa di Germania. Nel vertice tra le due società non si è parlato più di tanto del prezzo del cartellino visto che c'è una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro, quanto piuttosto di modalità di pagamento particolari e altri dettagli.

Guirassy resta nella lista del Milan insieme a Zirkzee e Sesko, ma a differenza loro ha un prezzo piuttosto abbordabile visto che l'attaccante del Bologna costa 40 milioni, mentre il Lipsia chiede 70 milioni per il giocatore sloveno. 17,5 milioni per un numero nove sono davvero pochi, quindi tutto ruota intorno all'ingaggio da top che vuole Guirassy, il quale ha diversi estimatori anche in Premier League.