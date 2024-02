Gazzetta: "Maignan ad altezza Leao. Rinnovo fino al 2028: Mike cuore Milan, ma serve l'aumento"

"Maignan ad altezza Leao. Rinnovo fino al 2028: Mike cuore Milan, ma serve l'aumento": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, chiuso il mercato invernale, in via Aldo Rossi sarà presto il momento per pensare al rinnovo di Mike Maignan, il cui attuale contratto scade nel 2026. Il portiere francese, diventato ormai uno dei migliori al mondo, sta bene al Milan e ha molto apprezzato la vicinanza del club in occasione degli insulti razzisti da parte di alcuni tifosi dell'Udinese, ma chiede un ingaggio più alto per firmare il prolungamento.

Attualmente, l'ex Lille guadagna 3,2 milioni di euro a stagione, per rinnovare ne chiede circa il doppio, così da diventare uno dei più pagati della rosa milanista insieme a Rafael Leao che percepisce circa 7 milioni tra parte fissa e bonus. Nelle prossime settimane la trattativa entrerà nel vivo, ma serve fare in fretta perchè a Maignan non mancano gli estimatori (Bayern Monaco e PSG su tutti).