Gazzetta - Maignan da valutare per i test con Arsenal e Liverpool: l'obiettivo è averlo pronto per Salerno

Sull'aereo che decollerà questa sera da Malpensa per Dubai sarà presente anche Mike Maignan. L'obiettivo dello staff medico rossonero è quello di rimetterlo a disposizione di Stefano Pioli per il primo match ufficiale in casa della Salernitana in programma il 4 gennaio. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che aggiunge che nei prossimi giorni si valuterà se far giocare qualche minuto al portiere francese nelle amichevoli contro Arsenal e Liverpool oppure se preservarlo per la ripresa del campionato a Salerno.