Gazzetta: "Maignan in bilico. Il Chelsea si tuffa su Mike e il Diavolo pensa a Svilar"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Maignan in bilico. Il Chelsea si tuffa su Mike e il Diavolo pensa a Svilar". Il futuro in rossonero di Mike Maignan è incerto dopo che il Chelsea ha manifestato la sua volontà di portarlo a Londra. Il francese ha il contratto in scadenza nel 2026 e per ora non ha firmato il rinnovo. Il Diavolo vorrebbe riprendere presto i dialoghi per il prolungamento, ma bisognerà capire quali saranno le intenzioni del giocatore.

Al momento c'è comunque un'ampia distanza tra domanda e offerta: il Milan infatti non vuole sentir parlare di cifre inferiori ai 30 milioni di euro, mentre il Chelsea ragiona nell’ottica dei 15, massimo 20, facendo leva sul fatto che il contratto di Maignan scadrà tra un anno. In caso di partenza de francese, al club di via Aldo Rossi piace molto Mile Svilar, portiere della Roma che ieri ha incontrato la dirigenza romanista senza però trovare un accordo per il rinnovo del suo contratto che scade nel 2027. L’alternativa è Elia Caprile, negli ultimi sei mesi dal Napoli al Cagliari in prestito con diritto di riscatto che i sardi non dovrebbero però esercitare.