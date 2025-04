Gazzetta: "Maignan, nessuna complicazione. Ma l'Atalanta rimane in dubbio"

vedi letture

In merito alle condizioni di Mike Maignan dopo il trauma cranico rimediato venerdì scorso durante Udinese-Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Maignan, nessuna complicazione. Ma l'Atalanta rimane in dubbio". Gli esami di controllo a cui si è sottoposto ieri il francese hanno dato esito negativo, dunque non ci sono state complicazioni e il giocatore potrà riprendere progressivamente gli allenamenti.

Milan, Maignan in dubbio per l'Atalanta

Il protocollo medico dice che, in caso di trauma cranico, un calciatore non può allenarsi in gruppo e giocare partite ufficiali per sette giorni. E' così in dubbio la sua presenza domenica nella sfida casalinga di campionato contro l'Atalanta. Se si sentirà al 100% giocherà, altrimenti tornerà in campo nel successivo derby di Coppa Italia e contro i bergamaschi tra i pali della porta milanista ci sarà Marco Sportiello.