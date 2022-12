Gazzetta - Maignan, nuovi esami dopo l'Epifania: l’obiettivo è riaverlo per la Supercoppa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il processo di guarigione del polpaccio di Mike Maignan ha subito un rallentamento e per questo servirà ancora un po' di pazienza per rivederlo in campo. Dopo l'Epifania, il portiere rossonero si sottoporrà a nuovi esami e i tempi di recupero saranno più chiari: secondo La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo (e la speranza) è di riaverlo a disposizione per la Supercoppa contro l'Inter a Riad il prossimo 18 gennaio.