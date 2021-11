Gazzetta: "Maignan si consola col boato di San Siro. E aspetta Tomori"

"Maignan si consola col boato di San Siro. E aspetta Tomori": è questo il titolo odierno della Gazzetta dello Sport in merito al ritorno in campo del portiere rossonero. Il francese si aspettava certamente un pomeriggio diverso, iniziato con il grande entusiasmo dei tifosi presenti a San Siro quando è entrato in campo per il riscaldamento. Le cose poi sul campo sono andate purtroppo male, troppi i sette gol subiti nelle ultime due sfide di campionato dal Diavolo che per fortuna mercoledì a Genova ritroverà Fikayo Tomori.