Gazzetta - Maldini indiavolato: che tackle su Rangnick

"Comunque andrà a finire, Rangnick passerà alla storia come il personaggio che in pochi mesi ha decapitato mezza dirigenza del Milan". Lo scrive La Gazzetta dello Sport dopo le dichiarazioni rilasciate da Maldini all’Ansa. Proprio come aveva fatto Boban, poi licenziato dal club, anche Paolo si è scagliato contro il manager tedesco, anche se con modalità diverse. Maldini, infatti, a differenza di Zvone non ha tirato in ballo la società, ma se l’è presa soltanto con Rangnick. Il progetto degli ex storici da inserire nell’organigramma societario non è mai riuscito a decollare, osserva la rosea. E con il probabile addio di Paolo viene ammainata anche l’ultima bandiera.