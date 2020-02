Gazzetta - Maldini rafforza Pioli: parole che hanno fatto piacere al tecnico

Il futuro di Stefano Pioli, così come quello di tutti gli allenatori, è legato inevitabilmente ai risultati. Ma le possibilità che possa restare al Milan ci sono tutte. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’allenatore emiliano è apprezzato per il comportamento dentro e fuori dal campo. I dirigenti sono soddisfatti del lavoro svolto fin qui e gli riconoscono evidenti miglioramenti nei risultati e nel gioco. L’ipotesi di proseguire con lui, dunque, non dispiace affatto. Ieri Maldini lo ha elogiato pubblicamente, parole che hanno fatto piacere al tecnico rossonero dopo un periodo in cui probabilmente si era sentito un po’ solo. Insomma, Paolo rafforza Pioli, a cui non vengono attribuite colpe particolari per la bruciante sconfitta nel derby.