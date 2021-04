Gazzetta - Mandzukic-Milan, finale da scrivere: il club lo stima

La scelta di Mandzukic lo avvicina ancora di più al Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando dell'attaccante croato e della sua decisione di rinunciare allo stipendio di marzo. Non è affatto detto - riferisce la rosea - che la sua storia in rossonero sia già finita, anzi. Il rinnovo del centravanti croato è legato al raggiungimento della zona Champions, ma non è automatico: la stima del club è altissima e nelle prossime partite, come ha ripetuto Pioli di recente, Mario avrà tutte le chance per dare una mano.