La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Mandzukic rientra dopo Pasqua per meritarsi il rinnovo". Il croato è finalmente pronto a tornare in campo, anche se sarà costretto a saltare anche la gara di domani contro la Sampdoria. L'attaccante milanista avrà poi nove match per guadagnarsi il rinnovo di contratto per un'altra stagione.