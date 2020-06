Zlatan Ibrahimovic è intenzionato a tornare subito in campo per aiutare il Milan a conquistare un posto in Europa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la volontà dello svedese è quella essere a disposizione già alla ripresa del campionato, lunedì 22 giugno, sul campo del Lecce. Al più tardi, l’attaccante vorrebbe giocare contro la Roma (il 28 giugno).