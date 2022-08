Gazzetta - Mercato Milan, due opzioni per il centrocampo: un altro giovane di prospettiva o un giocatore più esperto?

MilanNews.it

Sono giorni di riflessione a Casa Milan per capire su che tipo di profilo andare per rinforzare il centrocampo a disposizione di Stefano Pioli: come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri devono decidere se puntare su un altro giovane di prospettiva (i nomi che si fanno con più insistenza sono quelli di Sarr del Tottenham, di Onyedika del Midtjylland e di Onana del Bordeaux) oppure se andare un centrocampista più esperto in prestito.