Le voci e le indiscrezioni non mancano, ma il mercato del Milan continua ad essere bloccato fino a quando non si saprà se Zlatan Ibrahimovic rinnoverà o meno il suo contratto con il club di via Aldo Rossi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri quindi la risposta dello svedese alla loro proprosta prima di decidere il resto.