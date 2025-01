Gazzetta - Mercato Milan: Joao Felix in prestito o tutto su Gimenez se esce Pavlovic

Il Milan va alla ricerca di nuovi gol. Serve un nuovo attaccante che dia spessore e garantisca gol e per questo motivo ha messo nel mirino Joao Felix del Chelsea. Conceiçao ha già dato il suo assenso e Mendes (il manager dei due) è a lavoro. Ma attenzione anche a cosa succederà in casa Manchester United perché se Amorim dovesse ingaggiare una nuova punta uno tra Zirkzee e Hojlund potrebbe partire. Da non scartare nemmeno l’opzione Ferran Torres del Barcellona ma soprattutto Santiago Gimenez del Feyenoord.

Secondo La Gazzetta dello Sport, se i rossoneri dovessero riuscire a far cassa con la cessione del difensore Pavlovic potrebbero reinvestire il tesoretto per la punta del Feyenoord. "Operazione da costruire. Non impossibile se finanziata da una cessione", scrive il quotidiano.