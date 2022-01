Gazzetta - Mercato Milan: nessun movimento a centrocampo fino all'estate

Si parla tanto della necessità di un rinforzo in difesa, ma a centrocampo la sua situazione non è delle migliori in casa rossonera, soprattutto in questo momento in cui mancano sia Kessie che Bennacer che sono in Coppa d'Africa. Nonostante tutto, però, il Milan ha deciso che non farà nulla sul mercato in questa zona di campo fino all'estate quando arriverà sicuramente Adli dal Bordeaux.