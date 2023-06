Gazzetta - Mercato Milan, occhi sui parametri zero: da Thuram e Nelson a N’Dicka

MilanNews.it

Il mercato del nuovo Milan è molto attento in questo momento soprattutto ai parametri zero, vale a dire quei giocatori in scadenza nel 2023: come riferisce La Gazzetta dello Sport, tra coloro che sono sotto osservazione ci sono Marcus Thuram, centravanti classe 1997 in uscita dal Borussia Mönchengladbach, Reiss Nelson, attaccante esterno 1999 dell'Arsenal, ed Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte che però sembra essere ad un passo dalla Roma.