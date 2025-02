Gazzetta - Mercato Milan, per il centrocampo proposti Bondo, Cristante e Fagioli

Il Milan sta lavorando per chiudere, dopo Walker e Gimenez, anche il colpo Joao Felix in prestito dal Chelsea. E' lui, secondo La Gazzetta dello Sport, la priorità del Diavolo in questo ultimo giorno di mercato, ma i rossoneri stanno riflettendo anche sulla possibilità di prendere anche un centrocampista cresciuto in un vivaio italiano per 36 mesi, così che può essere inserito in lista Champions senza tagliare nessuno.

Al club di via Aldo Rossi, negli ultimi giorni, sono stati proposti diversi giocatori, come per esempio Bondo del Monza, Cristante della Roma e Fagioli della Juventus, ma finora non è stata trovata la soluzione giusta per il centrocampo del Diavolo. Al Milan sarebbe stato offerto anche Gedson Fernandes del Besiktas che fa parte della scuderia di Jorge Mendes, ma su questa pista non sono arrivate conferme dalla sede milanista.