Gazzetta - Mercato Milan: per il ruolo di difensore centrale Pavlovic è sempre la prima scelta

vedi letture

Non è un mistero che il Milan voglia rinforzare anche la difesa. Oltre ad un terzino destro, con Emerson Royal sempre in cima alla lista (occhio però alla concorrenza di un club arabo), i rossoneri vogliono dare al neo tecnico Paulo Fonseca anche un difensore centrale: per questo ruolo, la prima scelta è sempre Strahinja Pavlovic, giocatore classe 2001 del Salisburgo e della nazionale serba. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Questi i numeri di Pavlovic nella stagione 2023-2024 con il Salisburgo:

PRESENZE CAMPIONATO: 26

PRESENZE COPPA D'AUSTRIA: 5

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 3262'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 12

ESPULSIONI: 1