Gazzetta - Mercato Milan, voto 5: "Si è scelto di puntare sulle seconde linee"

La Gazzetta dello Sport stila le pagelle del mercato di gennaio. Il Milan si becca un 5 per non aver operato in entrata se non con l’acquisto di un giovanissimo come Lazetic. Ecco il giudizio della rosea: "Il piatto piange. Gli incidenti di percorso, con tanti infortuni, avevano fatto pensare a delle correzioni in corsa. Invece il management rossonero ha scelto di puntare sulle seconde linee in questa fase decisiva della stagione. i conti sono salvi, la virtuosa linea societaria continua a mietere consenti. Intanto, però, le rivali per i posti che contano si sono rafforzate".