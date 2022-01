Gazzetta - Mercato rossonero, obiettivo Noa Lang per l'estate: il Milan è in cima ai suoi desideri

Noa Lang, jolly offensivo classe 1999 del Bruges, è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione. Il giocatore olandese, che viene valutato 25 milioni di euro, lascerà il club belga in estate e in cima ai suoi desideri ci sarebbe proprio il club rossonero. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che riporta anche che Lang piace pure ad Arsenal, Liverpool e Borussia Dortmund.