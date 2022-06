Gazzetta: "Milan, 48 ore per il sì di Maldini e Massara: l'attesa logora"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Il Milan potrebbe ufficialmente definire i rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara a 24 ore dalla scadenza degli accordi oppure potrebbe farlo domani, in extremis. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non si andrà comunque oltre quella data perché altrimenti, in quel caso remoto, il prolungamento non avverrà. La questione però è superata, l'intesa c'è da tempo e per firma e annunci ogni momento è quello buono, malgrado manchino dettagli minimi, da sistemare in poche ore: c'è solo un iter tecnico, economico e di disciplina del lavoro, che verrà rispettato. Adesso però non c'è più tempo da aspettare, altrimenti potrebbe sfumare qualche altro obiettivo sul mercato.