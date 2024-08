Gazzetta: "Milan a 4 stelle. Pulisic al centro lancia Chukwueze: attacco super con Leao e Morata"

"Milan a 4 stelle. Pulisic al centro lancia Chukwueze: attacco super con Leao e Morata": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il neo tecnico milanista Paulo Fonseca sta studiando una squadra molto offensiva con Pulisic trequartista e Chukwueze, uno dei più in forma in questo inizio di stagione, sulla fascia destra. A completare questo super attacco ci sarebbero Leao a sinistra e Morata come prima punta.

Nei giorni scorsi, durante l'intervista rilasciata a ESPN, anche Rafael Leao ha rivelato di preferire Pulisic da numero 10: "Non faccio l'allenatore, ma preferisco Christian quando gioca da numero 10. Dal centro ha la possibilità di occupare lo spazio sia a sinistra che a destra. Penso che possa essere molto pericoloso in quella posizione, ma in generale fa benissimo sia da trequartista che a destra. Da 10 mi farebbe qualche assist, potremmo giocare veloce, con gli uno-due oppure a un tocco in mezzo al campo… può fare tutto".